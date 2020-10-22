اتحادات ثقافية تستذكر الشاعر جكر خوين

يصادف، اليوم، الـ 21 من شهر تشرين الأول الذكرى السنوية لرحيل الشاعر الكردي جكر خوين والذي يعد أحد أبرز الشعراء الكرد في العصر الحديث.

وشاركت اليوم 4 اتحادات ثقافية، وهي اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، واتحاد مثقفي روجآفاي كردستان، واتحاد الكتاب الكرد في سوريا واتحاد كتاب كردستان- سوريا، في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الشاعر جكرخوين.

مراسم الاستذكار أقيمت على ضريح الشاعر الراحل والواقع في منزله بالحي الغربي في مدينة قامشلو، وقام خلالها الحضور بوضع أكاليل الورد على ضريج الشاعر جكر خوين، لتلقى بعدها كلمات باسم الاتحادات الثقافية، والتي استذكرت الشاعر جكرخوين، ودعت إلى توحيد الصف الكردي.

وأكدت الكلمات على أن الشاعر جكر خوين ناضل ضد الأنظمة الاستبدادية التي حاولت طمس الهوية الكردية، وواصل نضاله من خلال قلمه, كما ناشدت جميع الكتاب والشعب الكردي بالسير على درب الشاعر جكر خوين.

(ر ر – ك إ/ك)

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