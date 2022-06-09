اتحادات المجتمع المدني تدين تهديدات واعتداءات الاحتلال التركي على المنطقة

وقرأ عضو اتحاد المعلمين في منبج عبد الرحمن حمود، البيان بحضور أعضاء اتحاد المعلمين واتحاد المثقفين في منبج، وذلك في مركز اتحاد المثقفين في الجهة الغربية من المدينة، كما قرأت الرئيسة المشتركة لاتحاد السائقين في منبج فاطمة البرهو البيان بحضور أعضاء اتحاد السائقين واتحاد العمال في منبج، وذلك في الكراج الجنوبي لمدينة منبج، أما الرئيس المشترك لاتحاد المهندسين في منبج، إسماعيل قطوان، فقرأ البيان في مشفى الفرات، وسط المدينة بحضور أعضاء اتحاد المهندسين واتحاد الصيادلة والأطباء.

وجاء في البيان: "إن الاعتداءات والتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا تمثل سياستها الاستعمارية ومنهجها الإجرامي المستمر ضد شعوب المنطقة".

وتابع البيان "بناء على هذه الحقيقة الجلية، نؤكد للرأي العام والعالمي أننا سنتصدى بقوتنا لأي اعتداء يهدد سلامة أراضينا وأمننا، كما نؤكد أننا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في مسعاها الدائم لحماية شعوبنا وتوفير الأمن والاستقرار في مناطقنا".

أضاف "إننا نعيش مرحلة بناء ونهضة واستقرار وتقدم على كافة الصعد، وعليه نرفض هذا التصعيد التركي والذي يهدف إلى تقويض أمننا، وسلب أراضينا وثروات شعوبنا، وسنناضل ضد هذا العدو المحتل حتى آخر قطرة من دمائنا".

شدد البيان "نحن المجتمع المدني، نناشد القوى والمنظمات الدولية اتخاذ موقف عادل تجاه الاعتداء التركي المستمر على مناطقنا، ولن نتخلى عن أراضينا التي حررناها بدماء الشهداء، وماضون في تحرير كامل الأراضي المحتلة".

(أ ق/د)

ANHA