اتحاد صيادي الرقة يحذر من فقدان أنواع من الأسماك بعد خفض الفرات

ويشتهر نهر الفرات بتعدد أنواع السمك فيه التي بدأت تختفي تدريجيًّا بسبب عدم ملائمة منسوب النهر لتكاثرها، كالجزر والرومي التي تضع بيوضها في الأعماق السحيقة من النهر.

ومنذ أن بدأت تركيا باستخدام مياه نهر الفرات كسلاح لتجويع الشعب السوري منذ العام 2017، أصبح مستوى نهر الفرات الذي انخفض بشكل كارثي؛ غير صالح لتكاثر الأسماك، حيث تضع الأسماك بيوضها على حواف الصخور والطحالب في أعماق النهر الذي تحوّل إلى جدول صغير حاليًّا.

نائب رئيس اتحاد الصيادين في الرقة، يوسف سطام، حذّر من أن كارثة ستحل بالثروة السمكية بشكل كامل، فهذه الأشهر تعتبر موسم وضع البيض، إلا أن مستوى النهر وانعدام العمق المناسب لم يعد يلائم التكاثر، مشيرًا إلى فقدان أعداد كبيرة من الأسماك التي أصبحت غذاء للأسماك الكبيرة وللطيور.

وعن الأصناف التي فقدت تمامًا من مياه نهر الفرات، أوضح سطام أن سمك الجزر والرومي فقد من نهر الفرات تدريجيًّا منذ العام 2017، محذرًا من فقدان أنواع أخرى.

وأشار سطام الى أن صيد الأسماك مصدر دخل ورزق لأكثر من 300 عائلة في مدينة الرقة وحدها، إلا أنها حاليًّا عاطلة عن العمل بسبب عدم قابلية مستوى مياه النهر لنصب الشباك.

وطالب سطام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة لعودة الحياة إلى نهر الفرات وحوضه، وحمّلهم مسؤولية الكارثة التي ستطال البشر والحجر.

(مـ)

ANHA