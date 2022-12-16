اتحاد مثقفي روجآفايي كردستان HRRK يعقد مؤتمره الثامن في قامشلو

انطلق المؤتمر العام الثامن اتحاد مثقفي روجآفايي كردستان HRRK على مستوى إقليم الجزيرة، صباح اليوم الجمعة؛ في مركزه الكائن في حي الكورنيش بمدينة قامشلو، تحت شعار "باقون لآخر نقطة دم حبر.. لآخر قطرة دم"، بمشاركة 80 عضواً/ـة من مدن (الحسكة وديرك وعامودا وقامشلو).

بدأت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى رئيس الاتحاد وليد بكر، كلمة، بارك فيها انعقاد المؤتمر على جميع الأعضاء، وقال: "لاتحاد مثقفي روج آفايي كردستان باعٌ طويل في النضال الثقافي الكردي؛ والذي يعتبر أحد مراكز التأثير الثقافي على أرض الوطن، إلى جانب المقاتلين، يحاربون بأقلامهم وأفكارهم، وعلى الرغم من التحديات والأزمات فقد رفض أعضاء الاتحاد الخروج من الوطن، وقرروا الكفاح بفكرهم وأقلامهم وثقافتهم، وكتابة ملاحم بطولية لأجيال المستقبل".

وأكد "أن HRRK هي الهوية الثقافية لجميع المثقفين والكتّاب والشعراء الكرد في روج آفا، وختم "نشكر كل من شارك في تأسيس الاتحاد ونثني على جهودهم المبذولة، ونتمنى النجاح لأعمال المؤتمر؛ لإغناء الثقافة والأدب الكردي وتطويرهما فيما يخدم شعبنا".

وأغلقت بعدها أعمال المؤتمر أمام الإعلام، من المقرر أن تنتهي مساء اليوم بانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

واتحاد مثقفي روج آفايي كردستان؛ هو اتحاد يُعنى بالثقافة والأدب الكردي، وتأسس عام 2014 في ألمانيا، ليعود بعدها إلى الوطن ويستمر في نشاطاته وفعالياته الثقافية، وله فروع في باشور (جنوب كردستان) وباكور (شمال كردستان) وأوروبا، كما له فرع في مدينة كوباني، ومن المتوقع انعقاد مؤتمر مشابه في مدينة كوباني في الأيام المقبلة.

(خ ع/ ل م)

ANHA