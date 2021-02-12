اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان يفتتح مكتباً له في ديرك- تم التحديث

بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة رئيس اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان وليد بكر الذي بارك افتتاح هذا المكتب عليهم متمنياً افتتاح مكتبهم في المناطق المحتلة بعد تحريرها".

وتابع بكر" إن تأخر افتتاح هذا المكتب كان بسبب انتشار وباء كورونا، وهذه المكتبة ستكون مفتوحة أمام المثقفين والأدباء وسيكون فعاليات هذا المكتب نشطة منذ اليوم".

كما تحدث الإداري في اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان محمود عبدو وبارك الافتتاحية على جميع المشاركين والحاضرين".

وتابع عبدو: "المكتب سيقدم جميع النشاطات الفكرية والثقافية الكردية والعالمية، هذه هي احدى أهداف اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان".

وبدوره تحدث المسؤول عن لجنة النشاطات في اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان أحمد حسيني عن تاريخ تأسيس اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان وقال :"جاءت بعد النقاش مع عدد من المثقفين داخل وخارج روج آفا وخاصة بعد الجرح الكبير وإراقة الدماء في انتفاضة قامشلو".

وأضاف حسيني" إن اتحاد مثقفي روج آفا قدمت حتى اليوم 91 من النشاطات والفعاليات الثقافية والمهرجانات الكبيرة.

كما ألقيت خلال المراسم عدة كلمات أخرى باركت افتتاح المكتب ومنها كلمة باسم حزب آزادي كردستان سوريا، والمنصة الجماهيرية وعدد من الكتّاب.

كما تخللت الافتتاحية توزيع الكتب من إصدارات اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان والإصدارات الأخرى وتوزيها على المشاركين، كما تخللت عدد من الأغاني الفلكلورية من قبل الفنانين.

(ع ع/ل)

ANHA