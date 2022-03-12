اتحاد مثقفي منبج وريفها يكرم المشاركات في مهرجان

نظم اتحاد المثقفين في مدينة منبج وريفها، اليوم السبت، حفلاً تكريمياً للمشاركات في مهرجان "أدب وفن المرأة السابع"، وذلك في مكتبة محمد منلا غزيل غرب المدينة.

وحضر الحفل عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية، والمؤسسات الخاصة بالمرأة، حيث بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم رحب الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج، أحمد اليوسف، بالحضور من خلال إلقاء قصيدة شعرية، بعدها بدأ تكريم المشاركات.

وكرم الاتحاد كلاً من المشاركات: سماء العيسى التي حازت على المرتبة الثالثة في كتابة القصص القصيرة، وزكية حيدر العيسى، وهيا الوليد، وآية حميد، وأروى عبد الحميد دشو، بالإضافة إلى كرمة نور عليوي، لإبداعهن في كتابة الشعر والقصص القصيرة.

وانتهى حفل التكريم بتوزيع اتحاد المثقفين في مدينة منبج وريفها، دروعاً تقديرية على المشاركات في مهرجان "أدب وفن المرأة السابع".

يشار إلى أن مهرجان أدب وفن المرأة السابع، المخصص لإحياء التراث الثقافي لمكونات شمال وشرق سوريا، كان قد استمر ليومين في الـ (1-2) من شهر آذار الجاري، شاركت فيه فرق فنية تراثية، من مختلف مدن ونواحي شمال وشرق سوريا.

(ش س/ي م)

ANHA