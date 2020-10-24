اتحاد مثقفي كوباني يدين هجمات دولة الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى

وجاء البيان عقب تعرض ناحية عين عيسى على الطريق الدولي M4 شمال سوريا لهجمات شنتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها قبل يومين، واستمرار الجرائم في المناطق المحتلة على يد تركيا.

وقرأ البيان الإداري في اتحاد مثقفي كوباني عزت حبش بحضور عدد من أعضاء وإدارة الاتحاد في مركز باقي خدو للثقافة والفن، وجاء فيه:

"في ظل ما يعانيه العالم برمته من أزمات اقتصادية والانتشار الخطير لفيروس كورونا المستجد، تشن الدولة التركية وأعوانها منذ أيام هجوماً عنيفاً وبالأسلحة الثقيلة على مناطق آهلة بالمدنيين العزل في منطقة عين عيسى و قرى تل أبيض، هذه الهجمات التي تأتي في ظروف مهمة وحساسة للغاية حيث القرار والنداء الأممي المنادي بوقف العمليات القتالية في عموم العالم بسبب جائحة كورونا، هذا من جهة ومن جهة أخرى تأتي هذه الهجمات في ظل وجود تفاهم أمريكي- تركي وكذلك روسي- تركي حول شمال وشرق سوريا بعد أن تعاونت الإدارة الذاتية مع الجانب الأمريكي والروسي في إتباع السبل المقوضة لحجج تركيا الواهية ومنها ما قدمتها قوات سوريا الديمقراطية بالانسحاب للمسافات المتفق عليها عن الحدود.

ومنذ هذه الاتفاقات بين أمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى مع تركيا, لم تتوقف الهجمات والخروقات التي يشنها المرتزقة ويستهدفون فيها المدنيين والقرى الآمنة وأدى ذلك لضحايا من المدنيين العزل الأبرياء والأطفال والنساء أيضاً، ناهيكم عن حجم الضرر بالممتلكات العامة.

إننا كاتحاد مثقفي كوباني في اقليم الفرات ندين ونستنكر العدوان التركي الغاشم على مناطقنا كما ندين ممارساته اللاإنسانية التي تمارسها مرتزقة تركيا بحق المدنيين العزل وممتلكاتهم وتهجيرهم القسري من بيوتهم، ونناشد دولتي روسيا وأمريكا بعدم تغاضي عن واجباتها في مراقبة الوضع في شمال وشرق سوريا للرد على التجاوزات التركية وخروقها للاتفاق المبرم.

كما نناشد جميع منظمات حقوق الإنسان والامم المتحدة والجهات القانونية ذات الصلة بالعمل بما يناسب ودورهم الريادي في منع تركيا مرتزقتها من هذه التجاوزات والخروقات، وخاصة بعد أن أكد التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الانتهاكات المتبعة من قبل الجماعات الموالية والمدعومة من تركيا، حيث لا تزال تركيا تتجاهل هذه التقارير بل وعلى العكس تزيد من اجتياحها وتجاوزاتها على مناطقنا وعليه يجب أن يوضع حد لتلك التجاوزات وفرض عقوبات عليها للحد من كل ما تقوم به من أعمال تنافي قيم الانسانية".

(ن ك/ج)

ANHA