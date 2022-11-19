اتحاد مثقفي إقليم عفرين يكرم الأطفال المشاركين في مشروع (اقرأ لتتعلم)

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، واختتاماً لمشروع (اقرأ لتتعلم)، نظم اليوم اتحاد مثقفي إقليم عفرين بالتنسيق مع هيئة الشؤون الاجتماعية في الإقليم حفل تكريم للأطفال المشاركين في المشروع، في صالة مخيم سردم في مقاطعة الشهباء.

وشارك في مشروع "اقرأ لتتعلم"، العشرات من الأطفال في مخيمات عفرين والشهباء وبرخدان وسردم والعودة في الشهباء؛ بهدف رفع معنوياتهم وتقوية لغتهم الأم وتمكينهم في كافة المجالات الثقافية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو هيئة الشؤون الاجتماعية، عكيد خليل كلمة أشار خلالها إلى ضرورة التمسك باللغة الأم وبناء جيل المستقبل.

وأكد "أن هذا المشروع كان خطوة جيدة بالنسبة للأطفال لتحقيق الأهداف نحو حياة مجتمعية حرة".

شدد خليل "مشروع "اقرأ لتتعلم" لن يتوقف، سيستمر حسب الإمكانيات الممكنة وسنخطو خطوات التعلم في كافة المخيمات وبين المجتمع أيضاً، وسننشئ أجيال المستقبل على فكر القائد أوجلان المتمثل بالأمة الديمقراطية".

ثم عرض سنفزيون عن كيفية تقديم مشروع (اقرأ للتعلم) للأطفال، بالإضافة إلى عرض الأطفال لمواهبهم من لوحات الرسم والعزف على الطنبور والغناء، وإلقاء الشعر باللغتين الكردية والعربية.

وقامت هيئة الشؤون الاجتماعية واتحاد مثقفي إقليم عفرين بتكريم الأطفال المتميزين وتوزيع الهدايا عليهم.

واختتمت الفعالية بإلقاء أغنية عن اللغة الكردية من قبل الأطفال وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني القومية.

(ف)

ANHA