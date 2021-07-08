اتحاد مثقفي الطبقة ينظم ندوة حوارية عن عمالة الأطفال

تشهد أغلب دول العالم أزمات مجتمعية عديدة منها سياسية واقتصادية وصحية واجتماعية نتيجة النزاعات المسلحة والحروب وما يرافق ذلك من أثر مباشر على النسيج الاجتماعي للمجتمع والذي يؤثر بدوره سلباً على أفراد المجتمع عامة والأطفال خاصة.

لذلك نظم اتحاد مثقفي الطبقة ندوة حوارية تحت عنوان "كيفية قراءة الأولويات في القوانين" عن عمالة الأطفال.

وشارك في الندوة العشرات من الأهالي وممثلي الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية في الطبقة.

وحاضر في هذه الندوة كل من الدكتور النفسي عبدالصمد حاج جاسم والإعلامي علي يونس، اللذين تطرقا إلى ثلاثة محاور أساسية هي:

الحديث عن انتشار عمالة الأطفال في عموم المناطق السورية وخاصة في سنوات الحرب الأخيرة

والمحور الثاني تحدث عن الأسباب الرئيسة لعمالة الأطفال وكيفية حماية الأطفال من هذه الظاهرة

وأما المحور الثالث فتضمن الآثار النفسية نتيجة عمالة الأطفال وما يتعرضون له أثناء عملهم

وتم فتح باب المداخلات و مناقشة عمالة الأطفال بين المحاضرين والمشاركين، وتخلل هذه الندوة عرض سنفزيوني يحاكي ويلامس واقع عمالة الأطفال.

هذا وانتهت الندوة بجملة من التوصيات من شأنها حماية الأطفال سيتم توجيهها لمكتب حماية الطفل فيما بعد بحسب منظمي الندوة.

(س ك/ل)

ANHA