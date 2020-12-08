اتحاد مثقفي الرقة يكرّم الأديب والباحث علي السويحة

كما حضر حفل التكريم، عدد من أعضاء حزب سورية المستقبل ومنظمات المجتمع المدني.

وفي البداية ألقى الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي الرقة، عبد الرحمن الأحمد، كلمة أشاد فيها بدور الأديب علي السويحة في نشر الأدب والثقافة في المدينة والحفاظ على تاريخ الرقة وثقافتها من خلال التعريف بها في جميع الفعاليات التي شارك فيها.

وبدورها، ألقت الأديبة والشاعرة فوزية المرعي كلمة سردت فيها بعض محطات الأديب علي السويحة الأدبية، وتطرقت من خلالها إلى كتب الأديب علي السويحة التي كانت تنادي بحرية المرأة وتبرز ثقافة ووسع أفق السويحة.

وبعد إنهاء الكلمات تم تكريم الأديب علي السويحة، وتقديم درع من قبل اتحاد مثقفي الرقة ودرع ثانٍ مقدم من حزب سورية المستقبل، بالإضافة إلى هدايا رمزية.

ويذكر أن علي السويحة من مواليد الرقة 1944، باحث في التراث والتاريخ الرقاوي، وله الفضل الكبير في الحفاظ على التراث الرقاوي من خلال كتبه وأعماله القصصية.

من أهم أعماله: موسوعة الرقة التي كتب منها 30 جزءًا وقاموس الصناعات الرقاوية وكتاب أمثال أهل الرقة ومعجم ديارات العرب والمفردات الفارسية في اللهجة الرقاوية.

(أع/ م)

ANHA