اتحاد مثقفي عفرين يدعو الكرد إلى التكاتف ضد أعداء الشعب الكردي

وتجمّع العشرات من أعضاء اتحاد المثقفين في إقليم عفرين وممثلين عن المؤسسات المدنية في الشهباء، في مخيم سردم، لتأكيد رفضهم لأي مساعٍ لافتعال اقتتال داخلي بين القوى الكردية.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره المثقفون بهذا الصدد من قبل الإداري في اتحاد مثقفي عفرين، محمد وليد.

البيان شجب مساعي افتعال اقتتال كردي كردي، ودعا إلى ضرورة "حماية المنجزات التي حققها شعبنا وثورتنا الفتية، وأن نمضي قُدُماً في سبيل أخوّة الشعوب".

وأضاف البيان "يجب علينا جميعاً أن نعي المرحلة وندرسها جيداً ولا سيما المثقفين الذين يجب أن يجعلوا أقلامهم حرّاساً متيقّظين ولا يتركوها في سبات، ولتشارك الأقلام البنادق في خنادق الدفاع".

ودعا اتحاد المثقفين في ختام البيان كافة المثقفين للتكاتف "في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب منا جميعاً أن نؤدي واجبنا الإنساني تجاه مجتمعنا، وتلك هي المسؤولية التاريخية تجاه المجتمع والإنسانية".

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