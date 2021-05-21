اتحاد مثقّفي الطبقة يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية

لقد حققت الإدارة الذاتية منذ تأسيسها في كانون الثاني عام 2014 نجاحات عديدة على جميع الأصعدة في مناطق شمال وشرق سوريا من خلال عمل إداراتها وتبنّيها فكر ونهج مشروع الأمة الديمقراطية، حيث عملت على توزيع الإدارات على كافة المناطق والمدن وأصبح اتّخاذ القرارات لكافّة الشعب مما يتيح حرية التعبير وإبراز دور المرأة في جميع المجالات.

ولا تزال العديد من القوى الاستعمارية وفي مقدمتها الدولة التركية تحاول إفشال هذه الإدارة وضرب استقرار المنطقة من خلال ارتكاب الانتهاكات بحق الأهالي وإثارة الفتن في المنطقة.

الرئاسة المشتركة لاتحاد المثقفين في الطبقة شذى الحسين، تطرقت في بداية حديثها إلى إنجازات الإدارة الذاتية، وقالت: "إنّ تجربة الإدارة الذاتية المتمثلة بالفكر الديمقراطي والتآخي بين مكونات المنطقة أوصلت مناطق شمال وشرق سوريا إلى حالة من الاستقرار عكس ما تشهده مناطق سيطرة حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي حالياً من انهيار أمنيّ وتدهور اقتصادي، حيث هدفت هذه الإدارة إلى الحل السلمي للأزمة السورية وإيقاف الصراع الدائر على السلطة".

واستنكرت شذى الحسين: "أفعال الدولة التركية التي تهدف إلى إضعاف وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية وحجب رؤية العالم الخارجي لفكر الإدارة الذاتية بعد النجاح الذي حققته في مناطق شمال وشرق سوريا بعد فترة تقارب 7 سنوات، ومازالت الدولة التركية تمارس الضغوطات عبر عدة وسائل آخرها حبس مياه الفرات".

مؤكّدة: "أنّ هذه الممارسات لن تثني من عزيمتنا، وسنمضي في مشروعنا وفكرنا حتّى تحقيق أهداف جميع شعوب المنطقة".

وطالبت شذى الحسين باسم كافة المثقفين في كافة مناطق الإدارة الذاتية: "المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية كونها تجمع بين كافة مكونات الشعب السوري وكونها طريق الحل السوري الذي سينهي الأزمة السورية وستكون نقطة أولى وأساسية لمرحلة جديدة بدايتها فضّ النزاع السوري ونهايتها تطبيق فكر الأمة الديمقراطية في كافة مناطق سوريا".

(ع ص/إ)

ANHA