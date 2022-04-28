اتحاد كادحي شمال وشرق سوريا يدعو للمشاركة في فعالية مجتمعية سينظمها بمناسبة الأول من أيار

بمناسبة حلول الأول من أيار، عيد العمال العالمي، بارك اتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا هذا اليوم على كادحي العالم، وأعلن عن تحضيراته لتنظيم فعالية مجتمعية كبيرة بهذه المناسبة، تحت شعار "بكفاح الأول من أيار نحيي مقاومة الشعوب".

وقال الاتحاد في بيان أصدره بهذا الخصوص: "بداية نهنئ جميع كادحي العالم وكادحي شمال وشرق سوريا عموماً.

وبهذه المناسبة، الأول من أيار، نحن اتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا ندعو جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية وهيئة الأعيان ومجلس العشائر ومنظمات المرأة والشبيبة ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والاجتماعية والإدارة الذاتية الديمقراطية للانضمام إلى فعالية مجتمعية كبيرة، والتي ينظمها اتحادنا في مقاطعتي قامشلو والحسكة، بتاريخ 30 نيسان الذي يصادف يوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

قامشلو: أمام الباب الرئيسي لملعب شهداء 12 آذار.

الحسكة: حي الناصرة ساحة السريان".

(ل)

ANHA