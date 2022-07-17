اتحاد كادحي الرقة يطالب المجتمع الدولي بإدانة الهجمات التركية على المنطقة

تجمّع أعضاء اتحاد كادحي الرقة وغرفة الصناعة، في مركز مجفف الذرة الصفراء بالطرف الشمالي لمدينة الرقة للإدلاء ببيان؛ استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على المنطقة ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع حدّ لها.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد العمال في مدينة الرقة، ظاهر العبد الله، جاء فيه:

"باسم اتحاد كادحي الرقة وغرفة الصناعة في الرقة، بكافة أفرادهما، نحن الكادحين ـ عمالاً وعاملات صناعيين وصناعيات، حرفيين وحرفيات ـ ندين ونستنكر العدوان التركي الغاشم على شمال وشرق سوريا".

تابع البيان "القوات التركية ومرتزقتها يرتكبون الانتهاكات والجرائم عبر القصف المستمر الذي يطال مدينة منبج، وخاصة المناطق القريبة من خطوط التماس دون أي إدانة من المجتمع الدولي إزاء هذه الاعتداءات".

ولفت البيان إلى أن "حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسياً لا عسكرياً وعلى جميع السوريين تحديد مصيرهم ضمن اتفاق وحل سلمي بعيداً عن الأجندات الخارجية التي تديرها تركيا والدول الإقليمية لتحقيق مصالحها".

أكد البيان "تسعى تركيا للتوغل في الأراضي السورية بذريعة حماية "أمنها القومي" وإنشاء "منطقة آمنة" وإيهام المجتمع الدولي بهذه الحجج الواهية لتحقيق مصالحها من خلال استخدام فصائل مسلحة تخدم سياستها".

في الختام، دعا البيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإثبات موقف اتجاه التهديدات التركية والاعتداءات المتواصلة على المنطقة والقصف المستمر على القرى الآهلة ونشر الذعر والخوف لتهجيرهم وغزو مناطقهم".

(أ م/خ)

ANHA