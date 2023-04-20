اتحاد إيزيديي سوريا يعلن دعمه لمبادرة حل الأزمة السورية

وجاء في بيان أصدره اتحاد إيزيديي سوريا بهذا الصدد "‎نحن في اتحاد إيزيديي سوريا، كأكبر تكتل إيزيدي جامع، يضم جمعيات ومنظمات إيزيدية سورية عاملة في الوطن ودول اللجوء، نعلن عن قبولنا ودعمنا لهذه المبادرة، وندعو بقية القوى السياسية والحكومة السورية إلى تقبلها والبدء بالحوار الوطني الجاد، بغية إنهاء الأزمة ووضع حل شامل لها

‎إن اتحاد إيزيديي سوريا يرى في نقاط مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا، الأساس المهم في إطلاق حوار جدي حقيقي لإنهاء الصراع وإحلال السلام، وإعادة إعمار البلاد".

وأضاف البيان: " لقد عانى إيزيديو سوريا من هذه الحرب المدمرة. وتم تخريب قرى الإيزيديين في عفرين وسري كانيه/ رأس العين، جراء هجوم المجموعات الإرهابية التابعة للدولة التركية عليها، والتي شردت الإيزيديين وصادرت دورهم وأراضيهم وبساتينهم، ودمرت مزاراتهم الدينية المقدسة، ودنست مقابرهم. وما تزال قرى الإيزيديين في عفرين وسري كانيه محتلة من قبل المجموعات الإرهابية المرتزقة المحمية من جيش الاحتلال التركي، وما يزال الإيزيديون مشردين في كل مكان. لذلك نطالب بإنهاء هذا الواقع الاحتلالي وعودة كل المهجرين إلى مناطقهم وخروج قوات الاحتلال التركي فوراً".

‎وأنهى اتحاد إيزيديي سوريا بيانه بدعوة "الحكومة السورية في دمشق والمعارضة الحرة إلى قبول هذه المبادرة والبدء في الحوار فوراً ، لإنهاء الأزمة وإحلال السلام وإعادة الإعمار، وبناء وطن تعددي حر لكل أبنائه"

(ك)