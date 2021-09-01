اتحاد إيزيدي عفرين: بغداد وهولير شريكتان في الهجوم على قاديا

وتجمع العشرات من أعضاء اتحاد إيزيديي عفرين واتحاد المرأة الإيزيدية في عفرين وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في مخيم برخدان بناحية فافين، صباح اليوم.

وفي المخيم ألقي بيان باللغتين الكردية والعربية من قبل أوريفان منان وحسين حسن على الترتيب. وجاء في نص البيان:

"يبدو أن قدر الكرد عامة والإيزيديين خاصة أن يتعرضوا دائماً للفرمانات وخاصة على يد الإمبراطورية العثمانية ووريثتها الدولة التركية، فخلال الشهر الماضي آب تعرضت شنكال للقصف بطائرات بدون طيار أكثر من مرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء، مثل استهداف الشهيد سعيد حسن ورفاقه وكذلك استهداف مشفى في بلدة السكينية راح ضحيتها ثمانية شهداء و العشرات من الجرحى".

وأضاف البيان "وقبل يومين بتاريخ 30 آب عاودت الدولة التركية قصف مخيم قاديا للاجئين في قضاء زاخو راح ضحيته شهيدان طفلان والعديد من الجرحى، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق الدولية والإنسانية وعملها هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية".

وتابع البيان "مخيم قاديا الذي يضم العائلات الإيزيدية الذين فروا من بطش وفرمان داعش بتاريخ 3 آب 2018 وبعد القضاء على داعش يبدو أن الدولة التركية تريد أن تنهي ما لم يستطع داعش فعله بحق هذا المكون الأصيل. طبعاً كل هذا أمام صمت حكومة بغداد وحكومة هولير لذا فهما شريكان معها في هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".

وأدان البيان صمت هولير وبغداد" نحن المجتمعات والمؤسسات الإيزيدية في العالم ندين ونستنكر هذا الفرمان الجديد بيد الدولة التركية، وكذلك صمت الدولة العراقية وحكومة إقليم كردستان وكذلك صمت العالم أجمع"، ودعا " شعبنا أينما كان للانتفاض أمام هذه الانتهاكات".

(م)

ANHA