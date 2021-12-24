اتحاد أطباء قامشلو يعقد كونفرانسه الرابع تحضيراً للمؤتمر الثاني لاتحاد أطباء إقليم الجزيرة

وتحضيراً لعقد المؤتمر الثاني لاتحاد أطباء إقليم الجزيرة، عقد اتحاد أطباء إقليم الجزيرة- فرع قامشلو كونفرانسهم الدوري الرابع، وذلك في مقهى القلعة بمدينة قامشلو.

وحضر الكونفرانس الرئاسة المشتركة لاتحاد أطباء إقليم الجزيرة - فرع قامشلو، الطبيب مصطفى عبد الكريم والطبيبة نرجس حصاف، والرئيس المشترك لاتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة، الطبيب أحمد يوسف، والعشرات من الأطباء في مدينة قامشلو.

الكونفرانس بدأ بالوقوف دقيقة صمت، من ثم إلقاء كلمة من قبل الإداري في اتحاد الأطباء بحركة المجتمع الديمقراطي( TEV-DEM)، روجهات لاصر، والذي أشار إلى الوضع السياسي الراهن في شمال وشرق سوريا وكردستان أجمع، وقال: "المرحلة التي تمر بها شعوب شمال وشرق سوريا مرحلة حساسة وتاريخية، وعلينا العمل على هذا الأساس".

وأوضح روجهات أن شمال وشرق سوريا، تشهد تقدماً ملحوظاً من الناحية الدبلوماسية مع العديد من الأطراف والدول العالمية في الفترة الأخيرة، وتابع: "مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا أثرت بشكل كبير على سياسة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث تمكنت شعوب المنطقة ومن خلال تكاتفها مع إدارتهم الذاتية إفشال كافة هجمات ومخططات الاحتلال".

ونوّه روجهات إلى الهجمات الأخيرة للاحتلال التركي على زركان وتل تمر، قائلاً: "هذه الهجمات ليست بالجديدة على مناطقنا من قبل الاحتلال التركي، فالاحتلال يهدف في كل مرة إلى إضعاف مشروع الإدارة الذاتية وكسر إرادة الشعوب، ولكن بالمقاومة الشعبية سنتمكن من التصدي له". مؤكداً على ضرورة حماية مشروع الإدارة الذاتية من الهجمات الداخلية والخارجية، والعمل على تقديم النظام الديمقراطي وأخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا، وسوريا كافة.

وتوجّه روجهات في ختام حديثه بالشكر "إلى كافة الأطباء في الساحات العسكرية والمدنية الذين لعبوا دوراً ريادياً في المعارك الدائرة في المنطقة، وذلك بتقديم الخدمة الصحية والطبية اللازمة لشعوب شمال وشرق سوريا".

وبعدها تم قراءة التقرير السنوي لاتحاد أطباء إقليم الجزيرة - فرع قامشلو، والنقاش عليها من قبل الحضور والذين أكدوا على ضرورة تلبية كافة احتياجات الأهالي طبياً، وتخطي العوائق من أجل خدمة شعوب شمال وشرق سوريا لحمايتهم صحياً.

وفي ختام الكونفرانس الدوري الرابع لاتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة- فرع قامشلو، بانتخاب رئاسة مشتركة لاتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة- فرع قامشلو، وهما كل من الطبيب مصطفى عبد الكريم، والطبيبة أولكا روسو.

( كروب/سـ)