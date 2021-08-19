اتحاد أطباء إقليم الفرات يندد بهجوم الاحتلال التركي على مشفى شنكال

وأدلي اليوم ببيان أمام مبنى مشفى كوباني بمشاركة العشرات من أعضاء الكوادر الطبية لاتحاد أطباء إقليم الفرات.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل رئيس نقابة الأطباء؛ الطبيب علي شاهين وباللغة الكردية من قبل الطبيب بختيار حسين.

وجاء في نص البيان "نندد وبشدة ما قامت بها الطائرات التركية بقصف مشفى شنكال والتي راح ضحيتها ثماني أشخاص بين صفوف الأطباء، فالمشفى كان يحوي مصابين بفيروس كورونا، وبذلك تكون الحكومة التركية اخترقت القوانين الدولية، فالمؤسسات الطبية هي مؤسسات إنسانية لا تحمل في مضمونها أو عملها الإنساني تهديداً للأمن والاستقرار، فهدفها الرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية".

وطالب البيان من المنظمات الحقوقية الدولية بحماية المؤسسات الإنسانية عامة والطبية منها خاصة من الهجمات العدوانية.

(م عل)

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