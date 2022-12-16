اتحاد أطباء الأسنان في الحسكة يعقد مؤتمره الثاني

تحت شعار " لنعزز الأمل ببناء الإدارة الذاتية الديمقراطية"، عقد اليوم اتحاد أطباء الأسنان في مقاطعة الحسكة مؤتمره الثاني، وذلك في قاعة حركة المجتمع الديمقراطي الواقع بحي تل حجر بالمدينة.

وشارك في المؤتمر، العشرات من أطباء الأسنان، في كل نواحي الشدادي، الهول، زركان، تل تمر، الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة إلى جانب أطباء أسنان من مدينة الحسكة ومنطقة سري كانيه المحتلة.

كما حضر المؤتمر الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة، سلافا أحمد، وعضو الهيئة التنفيذية في حركة المجتمع الديمقراطي، روجهات محمد.

وخلال كلمة له، هنأ روجهات محمد الأطباء وشعب شمال وشرق سوريا بانعقاد المؤتمر، وشدد على ضرورة تنظيم المجتمع بكل فئاته.

وأضاف محمد " يستوجب على كل فرد بأن يكون منظماً ضمن المجتمع، لرفع شأن مهنته والارتقاء بها وتطوير أدائه المهني وتشجيع حالة التعاون والتكافل والتكامل".

ثم قرئ التقرير السنوي لاتحاد أطباء الأسنان في مقاطعة الحسكة، من قبل الرئيس المشترك للاتحاد، شهباز صبري. تضمن التقرير استعراضاً لأعمال الاتحاد على مدار 4 أعوام، والصعوبات التي واجهها.

تلا قراءة التقرير السنوي، قراءة النظام الداخلي للاتحاد من قبل عضوة اللجنة التحضيرية لاتحاد أطباء الأسنان في مقاطعة الحسكة، روبارين حسن.

وفي ختام المؤتمر، انتخبت رئاسة مشتركة جديدة للاتحاد وهما راماندا عيسى وممو خليل، واتخذت جملة من القرارات، وهي:

رفع مستوى العمل في طب الأسنان وجودته الوقوف على المخالفات الموجودة في المنطقة. يسمح للطبيب بمزاولة المهنة في عيادة خاصة واحدة فقط. يكلف مجلس الإدارة بتحديد خدمة الريف بالتنسيق مع الهيئات الخاصة.

(ب ر/م)

ANHA