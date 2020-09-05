اتحاد الصيادلة في حلب يقدم حقائب دوائية لمرضى كورونا

ضمن الإجراءات المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في حيي الشيخ مقصود، منح اتحاد الصيادلة عددًا من الحقائب الدوائية للمرضى.

وسلم الاتحاد الحقائب البالغ عددها 44 حقيبة إلى إدارة فريق مكافحة كورونا، وذلك في مركز حركة المجتمع الديمقراطي الواقع بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدنية حلب.

وتحتوي الحقيبة الدوائية على عدد من الأدوية منها الفيتامينات والزنك لتقوية المناعة الطبيعية للمرضى المصابين للشفاء سريعًا إلى جانب وجود كمامات ذات نوعية عالية ضمن الحقائب.

عضو اتحاد الصيادلة أحمد بعبو أكد أن الهدف من توزيع هذه الحقائب الدوائية هو مساندة طبقة الفقراء غير القادرين على تحمل تكاليف المعالجة.

ومن جانبه، شكر الطبيب محمد جاسم، وهو أحد أعضاء فريق مكافحة كورونا، اتحاد الصيادلة على هذه المبادرة التي وصفها بالبناءة.

ويذكر أن اتحاد المنتجين قدم إلى المجلس الصحي في وقت سابق 75 حقيبة دوائية لتوزيعها على المصابين بفيروس كوفيد 19.

(سـ)