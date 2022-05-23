اتحاد الشغل العام التونسي يعلن رفضه الحوار الوطني بالشكل الذي طرحه قيس سعيد

وأشار الاتحاد إلى أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واتخاذ القرار اللازم بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة، بحسب ما أفادته شبكة "العين الإخبارية".

وخلال الساعات الماضية، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، لقاءات منفصلة مع الأحزاب السياسية المناهضة للإخوان والمنظمات الوطنية الأربع بينها "اتحاد الشغل"، تمهيداً لانطلاق مشاورات فعلية من أجل حوار وطني يُفضي لـ"بناء الجمهورية الجديدة".

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قد استبق إعلان عدم المشاركة، بالحديث، عن تفاصيل لقائه بالرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أن الأخير أعلمه بسير الأمور في إطار ما كان قد أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار.

كذلك تناول اللقاء موقف الاتحاد من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه، وعدداً من القضايا الاجتماعية العالقة.

وقال الطبوبي إنه أبلغ الرئيس بأن هياكل ومؤسسات الاتحاد ستتخذ القرار وأنه سيعرض على أنظار الهيئة الإدارية الوطنية تفاصيل اللقاء، حتى يعطي قراره الأخير، اليوم الإثنين.

وفي خريطة طريق وضعها الرئيس قيس سعيد لإخراج تونس من أزمتها السياسية، قرر إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 تموز/ يوليو المقبل، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

(ل د)