اتحاد المثقفين: قفزة 15 آب تفرض علينا الارتباط بقيمنا الإنسانية والوطنية

ونظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة - مكتب الحسكة، اليوم الأحد، محاضرة بمناسبة قفزة 15 آب في ذكراها الـ 37، وذلك في قاعة حركة المجتمع الديمقراطي الواقعة في حي تل حجر، حضرها العشرات من المثقفين، وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنية في مدينة الحسكة.

وبدأت المحاضرة بوقوف الحضور دقيقة صمت، ثم ألقى عضو اتحاد المثقفين في مكتب الحسكة، باور جان، كلمة استذكر من خلالها شهداء الحرية في كافة أجزاء كردستان.

وتطرق جان إلى أهمية جغرافية كردستان، وبيّن في السياق، أنها مهد الحضارة البشرية، وشهدت منذ القدم صراع الإمبراطوريات التي حكمت الجغرافيا والعالم، وقال إنها "منبع الخيرات المادية والمعنوية والعلم والمعرفة وهو مكان لصراع الإمبراطوريات والدول".

الاحتلال التركي أوصل الكرد إلى الإنكار الحقيقي

كما أشار باور جان في حديثه إلى الظروف التي أحيطت بالشعب الكردي قبيل القفزة، قائلاً: "أوصل الاحتلال التركي الشعب الكردي إلى مرحلة إنكار حقيقي للهوية"، لافتاً إلى سياساته (الاحتلال) التعسفية تجاه الفئة الطليعية التي قادت النضال نحو التحرر آنذاك، بهدف النيل من إرادتهم ومقاومتهم ورفضهم للعبودية.

واستدرك بالقول إن هذه الفئة استطاعت رد الاعتبار والروح للشعوب، وعززت الإنسانية والوطنية لديها، وأصبحت نبراساً ومثالاً يحتذى به.

معصوم قورقماز قائد ثوري

وعن قائد قفزة 15 آب الشهيد عكيد (معصوم قورقماز) قال باور جان: "كان ثورياً وقيادياً من كافة النواحي العسكرية والتنظيمية" مضيفاً "قفزة 15 آب التي أطلقت فيها الرصاصة الأولى ضد جيش الاحتلال التركي، شكلت نقطة تحوّل بارزة في تاريخ الشعوب في أجزاء كردستان".

وأكد جان في ختام المحاضرة، الشهيد عكيد ورفاقه غيّروا مجرى التاريخ وقدر شعوب الشرق الأوسط، وقال: "ذكراهم تفرض علينا أن نلتزم بالكدح والكفاح ونرتبط بقيمنا الإنسانية والوطنية، لأن هؤلاء الشهداء يمثلون كافة قيمنا الإنسانية وعلينا أن نسير على دربهم".

(س ر)

ANHA