اتحاد المثقفين يحث شعب المنطقة على ضرورة التصدي للعدوان التركي

تجمع العشرات من مثقفي ناحية كركي لكي ومدينة ديرك في مركز حركة المجتمع الديمقراطي، في ناحية كركي لكي، وأدلوا ببيان إلى الرأي العام باسم اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، بصدد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

ورفع المشاركون صور شهداء مجزرة قرية تقل بقل التابعة لمدينة ديرك، الذين استشهدوا إثر القصف التركي في 19 تشرين الثاني، بالإضافة لصور ضحايا هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا كُتب عليها (اسمعوا صرخات أطفال عفرين) و(أين ضمير الإنسانية).

بيان اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة قرئ من قبل عضو الاتحاد برادوست ميتاني، وأشار البيان إلى هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، وأوضح: "إن الاحتلال التركي ومرتزقته يعادون ثورة 19 تموز منذ اليوم الأول".

وبيّن البيان "أن دولة الاحتلال التركي تشن هجمات وبشكل مستمر عبر الطائرات والدبابات والقذائف على شمال وشرق سوريا الآمن، بالإضافة على دعم المجموعات المتطرفة كمرتزقة داعش وجبهة النصرة والحمزات والعمشات، كما احتلت عدّة مناطق من أراضي سوريا كعفرين وجرابلس وإدلب وكري سبي وسري كانيه".

وأوضح البيان أيضاً أن "الاحتلال التركي يستهدف بشكل يومي المناطق الآهلة كالشهباء وتل رفعت وعين عيسى وكوباني وتل تمر وزركان، كما يتم استهداف القياديين والإداريين الذين يناضلون من أجل الحرية عبر الطائرات المسيرة".

وأكد "أن دولة الاحتلال التركي سعت لفرض الاستسلام والظلم بحق أبناء شمال وشرق سوريا، وقال: "بفضل المقاومة الباسلة التي يخوضها المقاتلون وشعبنا المقاوم يتم إفشال هذه المؤامرات القذرة، إن إرادة الشعب الحر، شعب الأمة الديمقراطية كرداً وعرباً وسرياناً في توهج مستمر بوجه العدوان التركي".

وشدد البيان: "التاريخ يؤكد أن الموت في نهاية المطاف للمحتلين، اندثرت الإمبراطورية العثمانية وظل الشعب".

وخاطب ميتاني باسم اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة شعب المنطقة، وقال: "نناشد كافة المثقفين وشعب المنطقة بضرورة عدم الوقوع في فخ المحتلين، يجب أن ندافع عن تراب وطننا، ألا نترك قرانا ومدننا، وأن نقوي مؤسستنا وندعم قواتنا العسكرية المقاومة".

بعد قراءة البيان ألقى عدد من الشعراء أشعاراً تمحورت حول المقاومة والنضال.

(آ)

ANHA