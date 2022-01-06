اتحاد المثقفين في منبج عن تصريحات فيصل المقداد: تشويه للواقع

جاء ذلك تعليقاً على تصريحات وزير خارجية حكومة دمشق، فيصل المقداد الذي ادعى أن الوجود الأميركي يعرقل الحوار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، مبتعداً عن الواقع أميالاً كثيرة، إذ لم تخفِ الإدارة الذاتية في أكثر من مناسبة رغبتها واستعدادها للحوار البنّاء الهادف إلى التغيير نحو الأفضل بشكل يلبي طموح السوريين.

يقول الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج، أحمد اليوسف، حول هذا الموضوع، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة لأن النظام السوري منذ بداية الأزمة السورية لم يتجه إلى الحوار ولو لمرة واحدة".

وتابع "من الواضح جداً أنه لا يريد الحوار ويضع أسباب العرقلة على غيره ليخرج من المسؤولية أمام الشعب السوري، ولكن حقيقة أن النظام السوري لا يريد الحوار باتت معروفة؛ لأن الإدارة الذاتية فتحت المجال للحوار في أكثر من مرة وما زالت تدعو إليه".

أشار اليوسف إلى أن "الإدارة الذاتية هدفها الأول هو الحوار وأن مشروعها يقوم على أساس الحل عبر الحوار السوري، وقد قامت بمبادرات كثيرة من أجل هذا المسعى".

تطرق الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج إلى الهدف من إطلاق مسؤولي حكومة دمشق هكذا تصريحات، وقال "الهدف من هذه التصريحات تشويه الصورة الحقيقية للواقع والادعاء أنهم يريدون الحوار وأن الإدارة الذاتية هي من ترفضه".

وتابع "من خلال هذه الادعاءات يريد النظام إظهار نفسه بصورة الوطني، لكنه لا يمثل السوريين بل يمثل مصالح الدول التي يخدمها".

وفي ختام حديثه، نوه أحمد اليوسف إلى أن "الإدارة الذاتية تمثل نفسها وشعبها، وأن الحوار لا ينطلق بقرار أمريكي؛ بل ينبثق من إرادة الشعب في شمال وشرق سوريا ".

(ج)

ANHA