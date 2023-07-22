اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة يستذكر الشهيدة روكن أوسو

وحضر مراسم الاستذكار ذوو الشهيدة روكن، وأعضاء اتحاد المثقفين، أعضاء المؤسسات المدينة وأهالي المدينة، وأقيمت في حديقة القراءة بمدينة الحسكة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة محمد بشير، وقال في مستهل كلمته: "روكن كانت من المؤسسين لاتحاد المثقفين في مدينة الحسكة، وكانت روحها محبة للوطن والمقاومة والفداء".

وأضاف محمد بشير: "الشهيدة روكن من عائلة وطنية، يفتخر بهم، ويتطلب منا أن نحقق آمال وطموحات الشهيدة روكن ورفاق دربها".

ومن جانبه تحدث والد الشهيدة روكن، عبد الغني أوسو وقال: "مكتسبات ثورة روج آفا كانت وما زالت بفضل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية مكونات المنطقة من رجس الإرهاب".

وبيّن عبد الغني أوسو، أن الشهيدة روكن تم تسميتها باسم أحد الشهيدات، واسمها الحركي روكن ميرخاس، وميرخاس هو أحد الشهداء من باكور كردستان استشهد في روج آفا.

ونوه أوسو، إلى أن عائلة الشهيدة مرتبطة منذ البداية بقيم ثورة روج آفا، وتابع قائلاً: "منذ صغر الشهيدة روكن كانت مجتهدة في دراستها وواجباتها وتعتمد على ذاتها، أكملت دراستها في معهد المراقبين الفنيين، بالإضافة إلى كلية الحقوق، وبعد بدء الثورة في روج آفا التحقت بصفوف وحدات حماية المرأة، لحماية مكونات المنطقة".

واختتمت مراسم استذكار الشهيدة روكن أوسو بعرض سنفزيون عن حياتها.

ويذكر أن الشهيدة روكن استشهدت خلال مشاركتها في حملة تحرير مدينة منبج في عام 2016.

(كروب /سـ)

ANHA