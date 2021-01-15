اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة يحيون الذكرى 12 على رحيل الشاعر يوسف برازي

ويصادف اليوم الذّكرى الـ12 على رحيل الشّاعر الكرديّ يوسف برازي المعروف بـ "بي بُهار"، وبهذه المناسبة أحيا اتّحاد المُثقّفين في إقليم الجزيرة ذكرى رحيل الشّاعر عبر تنظيم أمسية شعريّة وفنّية شارك فيها مُثقّفون، وكُتّاب، وشعراء، وممثّلون عن الأحزاب السّياسيّة.

وأُقِيمت الأمسية على خشبة مركز دجلة للثّقافة والفنّ بمدينة ديرك، بدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت.

وخلال الأمسية الشّعريّة والفنّيّة، ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين فرع ديرك صالحة قاسم قصيدة من قصائد الشاعر يوسف برازي، فيما ألقى الكاتب الكردي برادوست ميتاني كلمة عن تاريخ ونضال الشاعر الراحل يوسف برازي.

كما إلى عدد من الشعراء الحاضرين عدّة قصائد أمام الحضور.

يذكر أن الشّاعر الكُردي الرّاحل يوسف برازي "بي بهار" ولد عام 1931 في مدينة الباب السّوريّة شمال سوريا، وانتقل عام 1954 إلى إقليم الجزيرة، وعاش في مدينة سري كانيه الّتي هي الآن مُحتلّة من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته، وتُوفّي بتاريخ 15 كانون الثاني عام 2009.

اتّخذ الشّاعر الرّاحل يوسف برازي "بي بهار" أي ما يقابلها باللّغة العربيّة "بلا ربيع" اسماً لهُ نسبة إلى معاناة ومآسي وآلام الشّعب الكُرديّ في كلّ ربيع.

وخلال الأمسية الادبية تحدث شوكت برازي ابن شقيق الراحل يوسف البرازي لوكالتنا وشكر اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة على هذه الأمسية الأدبية والشعرية واستذكار الراحل الشاعر الكردي يوسف برازي".

وتابع برازي" إن أغلب القصائد الّتي ألّفها الشّاعر الرّاحل يوسف برازي هي من النّوع الكلاسيكيّ، ولديه خمسة دواوين من بينها "سرخبون، وبانك، ورابرين" مضيفاً إن جميع انتاجه تمت طباعتها".

وأشار برازي" إن الراحل عمل جاهداً في سبيل إغناء وإثراء الثّقافة واللّغة الكُرديّة، حتّى اعتقل من قبل النّظام السّوريّ في عام 1966، وحينذاك عندما كان في سجون النّظام ألّف قصيدة بعنوان "حبس وزندان" حتّى بات يردّدها كُلّ مواطن كُرديّ، والّتي غنّاها الكثير من الفنّانين الكُرد بعد سماعهم للقصيدة وعلى رأسهم الفنان الكردي الراحل محمد شيخو".

هذا وكان الشّاعر الرّاحل يوسف برازي "بي بهار" يدعوا دائماً الشّعب الكُرديّ إلى وحدة وترتيب صفوفهم لمجابهة المخاطر الّتي تُحاك ضدّهم من قبل أعدائهم المُحيطين بهم.

(ع ع/ل)

ANHA