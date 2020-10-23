اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة يعقد كونفرانسه الرابع

وحضر الكونفرانس 100 مندوب وممثلون من حركة المجتمع الديمقراطي والمؤسسات الثقافية في روج آفا.

وخلال كلمة لها في الكونفرانس، لفتت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، زلال جكر إلى أهمية دور المثقفين في ترسيخ أسس الثورة، قائلة " بإمكان المثقفين إبقاء التاريخ حياً".

وأضافت زلال جكر في ذات السياق " كل مثقف هو سياسي في ذات الوقت، والمثقفون هم في مكانة العلماء لأن السياسة تعني المعرفة، المعرفة الاجتماعية وإظهار حقيقة التاريخ".

بدوره، قال رئيس اتحاد كتاب كردستان – سوريا، عبد الصمد محمود " الواجب الذي يقع على عاتق المثقفين هو إنهاء الإبادة بحق شعبنا وكتابة عصر جديد".

ومن المقرر قراءة تقرير فعاليات الاتحاد خلال الأعوام الفائتة وتقييمها، كما يُنتظر أن يدلي اتحاد المثقفين في ختام الكونفرانس ببيان إلى الرأي العام عقب انتخاب مجلس الاتحاد ورئاسته المشتركة.

(س ب/م)

ANHA