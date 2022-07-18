اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة.. لا خيار إلا المقاومة ضد المحتل التركي

وتجمع العشرات من أعضاء اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره الاتحاد بهذا الصدد باللغتين الكردية والعربية من قبل الرئاسة المشتركة لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة كرديار دريعي وأناهيتا سينو.

وذكر البيان إن الاحتلال التركي يستهدف مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا اعتماداً على الفصائل الإرهابية "الدولة التركية هي من تمارس إرهاب الدولة ضد القوى الديمقراطية في الداخل التركي وتشن حروب إبادة ضد قوى الحرية خارج حدودها, وتستهدف مكتسبات شعوب شمال شرق سوريا وروج آفا اعتماداً على الفصائل الإرهابية التي غزت مع القوات التركية عفرين وسري كانيه وكري سبي ونشرت في هذه المناطق الرعب والنهب والسلب وإبادة ممنهجة للثقافات الأصيلة والقيام بالتغيير الديمغرافي وتتريك هذه المناطق أمام أنظار ومسامع العالم والقوى الدولية التي اختارت الصمت أو المواقف الخجولة التي شجعت الفاشية التركية أكثر للاستمرار في إجرامها بحق شعوبنا والعمل على احتلال المزيد من مدننا وقرانا وارتكاب المزيد من المجازر وسفك الدماء".

ولفت البيان إلى مساندة خيارات قوات سوريا الديمقراطية وقرارتها "نحن في اتحاد المثقفين وانطلاقاً من إدراكنا للمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق كل القوى السياسية والاتحادات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني والوطنيين من أبناء شعبنا في هذه المرحلة التاريخية فإننا نساند وبقوة خيارات قوات سوريا الديمقراطية وقراراتها".

ودعا البيان شعوب شمال وشرق سوريا إلى الوقوف مع القوات العسكرية في مواجهة جميع الهجمات "ندعو شعبنا إلى الالتفاف حول قواته العسكرية والالتحام معها في مواجهة كل الاحتمالات خاصة وأن هناك اجتماعاً مرتقباً في الـ 19 من الشهر الحالي بين رؤساء دول روسيا وتركيا وإيران وستسعى تركيا بكل ثقلها لاستحصال دعم لحربها ضد شعوب شمال شرق سوريا ومهما كانت النتائج, فإن خيارنا هو خيار الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية".

ونوه اتحاد المثقفين في ختام البيان بأنهم لن يستسلموا أمام المحتل التركي ومرتزقته "باسم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة نحن نعتبر أنفسنا جزءاً من المهام والواجبات التي أعلن عنها قائد قوات سوريا الديمقراطية ( مظلوم عبدي ) سنكون مع مكتسبات شعبنا ولن ننحني للمحتل التركي ومرتزقته".

(كروب/ك)

ANHA