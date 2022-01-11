اتحاد المثقفين في الطبقة ينظم معرضاً لتبادل الكتب

حضر المعرض عدد من القرّاء وهواة المطالعة في المدينة بالإضافة لأعضاء اتحاد مثقفي الطبقة ، والذي أقيمت فعالياته في قاعة مركز الثقافة والفن.

بعد الوقوف دقيقة صمت، رحب عضو منظمات المجتمع المدني، ميلاد فارس بالحضور وأكد أن الهدف من المعرض جمع القُرّاء في مكان مخصص من أجل تبادل المعلومات وزيادة الثقافة من خلال اطلاعهم على كتب جديدة، وإيجاد سبل جديدة لتعزيز دور الشريحة المثقفة والتحفيز على اقتناء الكتب.

من ثم دعا ميلاد فارس جميع المشاركين إلى المعرض للاطلاع على محتوى الكتب وأنواعها واقتناء ما يريدونه منها والتي بلغ عددها 108 عناوين من الكتب.

وعن الفعالية تحدثت لوكالتنا الرئيسة المشتركة لاتحاد مثقفي الطبقة شذى الحسين وقالت :"الأهداف من مثل هذه المعارض كثيرة وكان هدفنا التشجيع على القراءة من الكتب الورقية بدلاً من القراءة من المواقع الالكترونية".

وتابعت: "تعتبر كمية الكتب الموجودة قليلة نظراً لقلة الإمكانيات المتاحة" ونوهت إلى أنه "يوجد في المعرض تنوع في الكتب فهناك الكتب الفلسفية والعلمية والروايات الأدبية وأيضاً هناك كتب وروايات من مطبوعات شعراء وكتاب من منطقة الطبقة".

وفي ختام حديثها تمنت شذى الحسين أن يكون هذا المعرض نقطة إيجابية للقُرّاء ومحبي القراءة ويساهم في دوران العجلة الثقافية في المدينة بشكلها الصحيح.

واختتم المعرض بتبادل العديد من الكتب من بينها الكتب الثقافية والروايات والقصص وعدد من دواوين الشعر.

(ع ص)

ANHA