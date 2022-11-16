اتحاد المثقفين في الطبقة يحتفل باليوم العالمي للطفل

وحضر الفعالية ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة ومكاتب ولجان المرأة والشبيبة والمرأة الشابة.

بدأت الفعالية بالترحيب بالحضور والمشاركين، ودعوتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء

تلاها كلمة باسم اتحاد المثقفين ألقاها الرئيس المشترك أحمد الحاج أسعد هنأ فيها وبارك اليوم العالمي للطفل وتمنى للأطفال مستقبلاً مزهراً ومشرقاً مليئاً بالخير والعطاء"

وفي ختام حديثه أكد الأسعد على " استمرار السعي لتطوير وتنمية مواهب الطفل في مجال الثقافة والفنون ".

تلاها تقديم عروض مسرحية وغنائية وشعرية من قبل فرق متنوعة وعروض فردية.

وفي الختام تم تكريم المشاركين من قبل اتحاد المثقفين .

س ك/ك

ANHA