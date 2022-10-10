اتحاد المثقفين في الطبقة يعقد مؤتمره الثاني

وحضر المؤتمر أعضاء اتحاد المثقفين من الطبقة وريفها وضيوف من الرقة ومنبج وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والأحزاب السياسية والمجالس المدنية والعسكرية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة باسم اللجنة التحضيرية ألقتها العضوة في باللجنة، شذى الحسين، قالت فيها: "باسم اللجنة التحضرية للمؤتمر الثاني نرحب بجميع الحضور المتواجدين الذين لبوا دعوتنا لمشاركتنا في مؤتمرنا الثاني".

وأضافت، شذى الحسين: "في حقبة من الزمن تمت السيطرة على منطقة الطبقة من قبل أخطر تنظيم إرهابي "داعش" والذي بدأ من خلال سيطرته على المنطقة بحرق ونهب وتدمير الثقافة في المنطقة والقضاء على هذا التاريخ العريق ونشر فكره الإرهابي الذي يدعي فيه الإسلام".

وبينت، شذى الحسين، "بعد تحرير المنطقة من رجس داعش بدأ تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية في المنطقة، وبادر اتحاد المثقفين في الطبقة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المثقفين لنشر الفكر السليم والفكر الثقافي".

وأكدت، شذى الحسين، في ختام حديثها "يجب التركيز على الثقافة والمثقفين وشددت على دور المرأة التي تعتبر الركيزة الأساسية في المجتمع".

تلتها كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، مظلوم عمر، وقال: "المثقفون هم أساس هذا المجتمع، في العلم نتقدم وفي الجهل نتأخر. ونوجه رسالتنا إلى المحتل التركي بثقافتنا وبعلمنا سنتصدى لأي هجوم عدواني على المنطقة".

وبدوره قال الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة، سطام الفرج: "نبارك لكم انعقاد مؤتمركم الثاني في منطقة الطبقة الذي ينعقد في ظل التغيرات السياسية في المنطقة حيث لاتزال دولة الاحتلال التركي تستهدف مناطقنا عبر آلتها العسكرية وطائراتها المسيرة الغادرة والتي تهدف إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية".

وتولى بعدها كل من الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في الطبقة شذى الحسين، وعضو اتحاد المثقفين إبراهيم المدور، والمنسقية العامة لاتحاد مثقفي شمال شرق سوريا ديانة إسماعيل، مهام الديوان.

وتم عرض سنفزيون تضمن أعمال اتحاد المثقفين في الطبقة خلال العام المنصرم.

واستمر المؤتمر مغلقاً أمام وسائل الإعلام لقراءة النظام الداخلي وتقرير أعمال المثقفين من قبل الرئيس المشترك أحمد حاج أسعد وفتح بعدها باب النقاشات أمام أعضاء اتحاد المثقفين لمناقشة الصعوبات ووضع خطط مستقبلية للعمل عليها.

وبعد الانتهاء من المناقشات، فتح باب الترشح أمام الأعضاء لتبدأ بعدها عملية الانتخاب عبر صناديق الاقتراع.

واختتم المؤتمر بانتخاب 5 أعضاء سيتم فرزهم لاستلام مهامهم الإدارية ضمن اجتماع خاص لهم.

(س ك/خ)

ANHA