اتحاد المثقفين في الحسكة ينظم محاضرة عن تاريخ المرأة الكردية عبر التاريخ

وشارك العشرات من المثقفين والمثقفات والشعراء، اليوم، في حديقة القراءة في مدينة الحسكة، في المحاضرة التي نظمها اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، بعنوان "تاريخ المرأة الكردية عبر التاريخ ، للكاتبة كوثر مارديني، ضمن فعاليات الخميس الثقافي الدوري.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت ثم ألقت عضوة اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة كوثر مارديني محاضرتها والتي ركزت فيها على " أهمية دور المرأة في مقومات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، وأن المرأة الكردية لم تثبت نفسها فقط في ثورة روج أفا، بل اثبتت نفسها منذ التاريخ، وتطرقت للحديث عن تاريخ المرأة الكردية العريق المليء بالانجازات العظيمة والبطولية، منوهةً إلى أن المرأة الكردية أكثر تحرراً مقارنة بنساء الشرق الأوسط"

وأكدت كوثر مارديني على أن المرأة الكردية استطاعت أن تشارك في الدفاع عن وجودها وعن خصوصيتها وحقوقها الكردية، موضحةً ان وحدات حماية المرأة في ثورة روج آفا كانت مثالاً كبيراً على ذلك.

وأشارت كوثر مارديني ان هناك العديد من المقاتلات الكرديات الشهيرات في التاريخ منهن "بسي وروشن بدرخان زوجة جلادت بدرخان، وبيريتان ودجلة وظريفة خانم وكلناز خانم وأيضاً سكينة جانسس ورفيقاتها"

وكذلك في التاريخ الحديث أمثال "آرين ميركان وبارين وافيستا" وكثيرات مثلهن.

واختتمت كوثر مارديني محاضرتها بأهمية دور المرأة الكردية التي قاومت وناضلت وكافحت واصبحت مثالاً لكل النساء في العالم.

(كروب/ك)

ANHA