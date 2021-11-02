اتحاد المثقفين في الحسكة يفتتح حديقة للقراءة

وشارك في مراسم افتتاح الحديقة، الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، والعشرات من أعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في المدينة والاتحادات الثقافية والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية.

مراسم الافتتاح بدأت، بوقوف الحضور دقيقة صمت، من ثم ألقى عضو الهيئة الإدارية في اتحاد المثقفين بإقليم الجزيرة محمد بشير، كلمة أشار فيها، إلى أن القراءة هي مقياس تقدم وتطور المجتمعات والشعوب، فالمجتمعات التي لا تقرأ لا يمكنها الإبداع والتطور، و بين أن الكثير من الكتاب والمثقفين سطروا أسماءهم في صفحات التاريخ لأنهم واظبوا على المطالعة والقراءة وتطوير ذواتهم وبالتالي ساهموا في تطوير مجتمعهم، وقال: "نحن نعاني من أزمة القراءة في الشرق الأوسط وخاصةً الجيل الجديد، وتعود أسبابها إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي يتم استخدامها سلباً وتخفف من عدد القرّاء".

وأكد بشير في نهاية حديثه، بأن الهدف من افتتاح الحديقة هو أن تكون وجهة لجميع المثقفين لنشر فكرهم والتشجيع على القراءة التي باتت حاجة ملحة أكثر من أي شيء آخر، ولإقامة النشاطات الثقافية والأمسيات الشعرية والندوات فيها.

ومن جانبه بارك الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، خلال كلمة ألقاها افتتاح الحديقة على أهالي الحسكة، وقدم الشكر لكل من ساهم في افتتاح حديقة القراءة، متمنياً بأن تكون حديقة تزيد من النشاط الفكري والثقافي بين المجتمع، ولبناء جيل واعٍ مثقف.

كما تمنى حسو في نهاية حديثه، إنشاء عدة حدائق وتنظيمها من أجل المطالعة والقراءة في عموم مدن شمال وشرق سوريا، وأضاف: "كون هدفنا هو خلق مجتمع ديمقراطي أيكولوجي حر".

من ثم تم قص شريط الافتتاح، من قبل الرئاسة المشتركة لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة كورديار دريعي، وعضوتي اتحاد المثقفين في الحسكة، سعاد خلو وكوثر مارديني، وممثل مكتب اتحاد المثقفين في الحسكة أزهر دواود، ليتجول بعدها الحضور داخل الحديقة.

وتتضمن حديقة القراءة في الحسكة عدة أقسام منها قاعة المحاضرات والندوات ومكتبة تضم كتباً متنوعة، وغرفة للمطالعة.

(بـ ر/ ل)

ANHA