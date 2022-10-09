اتحاد المرأة الشابة يؤكد تصعيد نضاله حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

في سياق الفعاليات المنددة بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، أدلى اتحاد المرأة الشابة في الطبقة، ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، قرئ أمام مركز اتحاد المرأة الشابة من قبل الإدارية في الاتحاد، بيداء الخضر.

جاء في مستهل البيان "باسم اتحاد المرأة الشابة في الطبقة وكل امرأة حرة، وفي ذكرى المؤامرة الدولية القذرة التي استهدفت نور الحرية للإنسانية القائد عبد الله أوجلان من هنا نقف ونقول لهم لن تستطيعوا حجب شمسنا".

وشدد البيان "مهما فعلت الدول الفاشية، وخاصة دولة الاحتلال التركي، فلن تقف أمام إرادة المرأة التي استنارت بشعاع الحرية"، مضيفاً "ما زالت زيلان وفيان وزكية وسارا وروكن، بفدائيتهن التي لا مثيل لها في العالم وبجرأة المرأة التي تقول؛ حتى بعد مرور 24 عاماً، على اختطاف القائد، إنه لا حياة بدونه ولن يرضى الشعب والمرأة إلا بالحرية الجسدية للقائد".

وأشار البيان إلى "أن العالم يشهد اليوم إجراماً ووحشية بحق المرأة وتكون سبب قتلها من قبل أنظمة الدول الرأسمالية، وخاصة الدول التي تآمرت على القائد، بعدما رأت في فكره خطراً على مصالحها"، موضحاً "أن الدول التي تآمرت عليه ظنت أنها بإبعاده سوف تخمد نار الثورة وتوقف يقظة المرأة والشعوب المتعطشة للحرية".

ولفت البيان الانتباه إلى الهجمات التي تستهدف المرأة المناضلة "تستهدف المرأة في إيران بحجة مخالفة القوانين الأخلاقية الإيرانية كـ (جينا أميني)، كما تستهدف المرأة التي تبحث وتنشر المعرفة لحياة حرة، عضوة أكاديمية الجنولوجيا (ناكهان)؛ لكن لن تستطيع الدول الفاشية الوقوف أمام إرادتنا، وإنها حتى وإن استطاعت إبعاد القائد جسدياً فلن تستطيع إبعاد فكره وفلسفته عن شعبه".

وأكد البيان في ختامه "في الإرادة والتنظيم والتدريب سنشعل نار الثورة في كل مكان إلى تحرير القائد جسدياً".

(س ك/ل م)

ANHA