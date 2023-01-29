اتحاد المرأة الشابة يشدد على ضرورة تصعيد النضال لإنهاء العزلة على القائد

عقد اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة كري سبي، اليوم الأحد، ندوة حوارية تحت شعار "المرأة الشابة فدائيين للقائد" حضرتها العشرات من النساء في ناحية عين عيسى ومهجّرات مقاطعة كري سبي.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة للإدارية بمؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي آيات العيسى، شرحت من خلالها مراحل المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد أوجلان 9 تشرين الأول من العام 1998، وانتهاءً باعتقاله في 15 شباط من العام الذي يليه 1999.

وأشارت إلى أن فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان، يعد الحل الأمثل للقضايا والصراعات الدولية التي خلقتها الأنظمة الرأسمالية المُتسلطة التي تضطهد شعوبها، وتجرها إلى حروبها المصطنعة لتحقيق غاياتها الدنيئة، مبينة "وعليه كان انطلاق فكر وفلسفة القائد أوجلان منذ سبعينات القرن الماضي؛ أساساً لنضال شعب المنطقة للخلاص من نير المحتل".

ولفتت إلى أن فكر القائد أوجلان أسهم في نشر الوعي والفكر الديمقراطي بين الشعوب، ووضع المرأة في المكان الذي يليق بها بجعلها ريادية وفعّالة بعيداً عن جدران المنزل الذي حبستها فيه العادات والتقاليد البالية بحجج وذرائع لا أساس لها، وبنيت على أساس التسلط الذكوري، وقالت: "القائد يستحق منا كل التقدير والاحترام، والرفع من وتيرة النضال والمقاومة حتى تحقيق حريته الجسدية".

وطالبت كافة الشعوب التي تحررت بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان؛ لرفع وتيرة النضال في وجه كافة الأنظمة الفاشية والدكتاتورية التي تمنع تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

كما دعت المنظمات الإنسانية والحقوقية المعنية إلى الكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان.

وشددت على مطلب الحرية الجسدية للقائد أوجلان من خلال تصعيد النضال الشعبي، والتسلح بالتوعية.

فيما بينت المداخلات من قبل المشاركات في الندوة الحوارية، بأن شخصية القائد أوجلان تمثل اليوم شخصية ريادية والأمل في التغيير الثوري في مرحلة حساسة جداً من تاريخ منطقة الشرق الأوسط التي كانت وما تزال مسرح للصراعات الدولية والإقليمية.

وأكدن على أن المشروع الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان للمنطقة، وهو مشروع الأمة الديمقراطية؛ يهدف إلى تحقيق التعددية ويقوم على أساس الشراكة الوطنية والتعايش المشترك بين الأديان والأطياف في المنطقة؛ لمحاربة كافة الأنظمة الفاشية التي منعت منذ عقود التعايش بين كافة شرائح المجتمع.

عرض بعد ذلك، سنفزيون عن مسيرة القائد أوجلان، وفتحه المجال لانضمام المرأة إلى حركة التحرر الكردستانية؛ للدفاع عن شعبها الذي لطالما عانى الظلم والاضطهاد.

(ي م)

ANHA