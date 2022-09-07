اتحاد المرأة الشابة يقيم معرضاً للفنون التشكيلية

ونظم المعرض في سياق الفعاليات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان واستذكاراً للشهداء الذين استشهدوا في الآونة الأخيرة في هجمات الاحتلال التركي.

وحضر الافتتاحية العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار بمدينة قامشلو.

وضم المعرض نحو 15 عملاً فنياً للعديد من الفنانين من أعضاء مرسم رودر بمدينة قامشلو.

وعن المعرض قالت عضوة اتحاد المرأة الشابة بمدينة قامشلو ناديا يوسف: " أقمنا المعرض في إطار النشاطات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان والذي تشتد العزلة عليه يوماً بعد يوم، واستذكاراً للشهداء الذين استشهدوا في الآونة الأخيرة في هجمات الاحتلال التركي".

وأضافت: "نحن كاتحاد المرأة الشابة سنواصل نشاطاتنا وفعالياتنا، وسنسير على درب الشهداء لنعيش مع قائدنا بسلام وأمان وحرية".

واختتم المعرض بتوزيع كتب للقائد عبدالله أوجلان على الحضور.

ANHA