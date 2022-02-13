اتحاد المرأة الشابة ينظم مظاهرة في ديرك استنكاراً للمؤامرة بحق القائد أوجلان

تجمع العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة أمام مركز دجلة للثقافة والفن للخروج في مظاهرة للتنديد بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان.

ورفعت المتظاهرات صور القائد وبدأت التظاهرة الراجلة من أمام مركز دجلة للثقافة والفن لتجوب الشوارع الرئيسة للمدينة وسط رفع مشاعل النار، وترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد وتستنكر المؤامرة الدولية بحقه.

وتوجهت المتظاهرات نحو ساحة الشهداء لتتحول إلى تجمع جماهيري، وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة فيان بوطان بياناً وجاء في نص البيان ما يلي:

"إن المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان دخلت عامها الـ24 في سجن إيمرالي وتشديد العزلة المشددة عليه، إلا أن ملايين الناس ما زالوا متمسكين بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، إلا أن الدول المتآمرة ما زالوا يفرضون العزلة على القائد ومستمرون في سياستهم تجاه القائد والشعب الكردي".

وأشار البيان" إن النضال مستمر من خلال ثورة الشعوب الثورية وتصعيد النضال حتى تحرير القائد وإنهاء المؤامرات التي تحاك ضد الشعوب التواقة للحرية، ولا يمكن حل المشاكل العالقة في الشرق الأوسط حتى تحرير القائد".

وأضاف البيان" نحن اتحاد المرأة الشابة ندين ونستنكر المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان، ولإنهاء هذه العزلة والمؤامرة سنصعد من نضالنا حتى تحرير القائد جسدياً من سجون الفاشية التركية، ونؤكد بأن حملة حان وقت الحرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها".

وانتهى التجمع الجماهيري وسط الشعارات التي تحيي مقاومة القائد في سجن ايمرالي.

(ع ع/ل)

ANHA