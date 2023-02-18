اتحاد المرأة الشابة يختتم كونفرانسه حول المؤامرة الدولية بجملة توصيات

وعقد اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا كونفرانساً حول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان وذلك تحت شعار "لا أحد يستطيع حجب شمسنا".

الكونفرانس نظم في صالة سردم بحي المشيرفة في مدينة الحسكة، بحضور ممثلين عن كافة المؤسسات المدنية.

وبدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي روكن أحمد، قالت في مستهلها: "العشرات ضحوا بأرواحهم تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وأشعلوا النيران في أجسادهم".

وأضافت روكن أحمد: "ننحني إجلالاً وإكراماً أمام تضحيات هؤلاء الشهداء، ونعاهد على السير على خطاهم، وذلك تحت شعار "لا أحد يستطيع حجب شمسنا".

وبينت روكن، أن أفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان قائمة ولا أحد يستطيع القضاء عليها، وتم نشرها في جميع أجزاء كردستان، على الرغم من العزلة المفروضة عليه ".

وتابعت قائلة: "إن لم يتحرر القائد جسدياً سنستمر في المقاومة والفداء".

وأكدت روكن أحمد أن "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان لم تكن عليه فقط، بل على شعوب المنطقة كافة، ولهذا يتطلب تحرير القائد من سجون الفاشية التركية".

وبعدها تم قراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان من قبل عضوة منسقية اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا ريم علي.

وفيما بعد تم عرض سنفزيون عن حياة القائد عبد الله أوجلان.

ثم فتح باب النقاش أمام الحضور، واختتم كونفرانس اتحاد المرأة الشابة حول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان بجملة من التوصيات منها؛ عقد كونفرانسات حول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، تكثيف وتقوية الدورات الفكرية، والطبية إضافة إلى دورات حول المؤامرة الدولية على القائد. فتح دورات فكرية لشرح كتب القائد، تنظيم عمل اتحاد المرأة الشابة على مستوى الكومينات والمدارس والجامعات، وإرسال رسائل من جميع مناطق تواجد المرأة الشابة إلى القائد.

(كروب/ك)

ANHA