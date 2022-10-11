اتحاد المرأة الشابة يختتم كونفرانسه الثاني في مدينة الرقة بجملة من المخرجات

بدأ الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة أعماله صباح اليوم الثلاثاء. وتضمنت أعمال الكونفرانس مناقشة الوضع التنظيمي لاتحاد المرأة الشابة، وقراءة أعمال الاتحاد، وتوجيهات القائد عبد الله أوجلان.

وبعد الانتهاء من النقاشات أجريت الانتخابات حيث تم انتخاب إداريات وعضوات اتحاد المرأة الشابة لمنطقتي الرقة والطبقة. ومن المقرر أن يتم تعيين إدارة لمدينتي منبج ودير الزور في الفترة المقبلة.

واختتم الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة في الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج، بجملة مقررات ومخرجات منها:

*النضال من أجل حرية القائد آبو الجسدية بالدرجة الأولى، واتخاذ مسيرة القائد النضالية نهجاً لترسيخ فكر وفلسفة القائد آبو والتركيز على تكثيف الدورات الفكرية والسياسية.

*القيام بحملة تنظيمية في المدينة والقرى من أجل تفعيل لجان المرأة الشابة وتشكيل مجالس المرأة الشابة.

*الاعتماد على مبدأ الوطنية في النضال والدفاع الذي يعتبر أهم مبدأ للإنسان.

*ترسيخ مبدأ الحماية الجوهرية ضمن إطار الدفاع المشروع في نهج الأمة الديمقراطية لحماية مكتسبات الثورة.

*تنظيم مهرجان الشهيدة سترفان الرابع على مستوى المناطق المحررة.

*تكثيف الفعاليات المشتركة على مستوى شمال وشرق سوريا تجمع المرأة الشابة من كل المناطق.

*تكثيف زيارة عوائل العضوات من اتحاد المرأة الشابة وعقد اجتماعات لهن بهدف توعيتهن على فكر وتنظيم المرأة الشابة.

*تفعيل لجنة خاصة للطلبة كونها تعد من أهم اللجان ضمن تنظيم اتحاد المرأة الشابة.

*تكثيف الدورات الفكرية المغلقة وخاصة المفتوحة والتركيز على التعريف بشكل خاص ببنود حرية المرأة (الوطنية، النضال، الفكر الحر والإرادة الحرة، التنظيم والجمال والأخلاقيات) ضمن هذه الدورات.

*تنفيذ مشاريع خدمية من شأنها تقوية اقتصاد المرأة الشابة، ومنها تقديم الدعم اللازم للمرأة الشابة.

*تزويج القاصرات لا يزال قضية وأزمة متفاقمة، للحد منها والقضاء على هذه الظاهرة يجب تقوية الفعاليات وخاصة التوعوية منها وتكثيف المحاضرات بصدد ذلك.

*القيام بحملات ضد المخدرات والهجرة وظاهرة العمالة المفروضة من قبل العدو.

*افتتاح دورات للإسعافات الأولية من أجل حالات النفير العام وحالات الحرب.

*فتح مكتبة تضم كتب القائد أوجلان في الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج.

(أ ع/ي م)

ANHA