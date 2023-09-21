أطلق اتحاد المرأة الشابة في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو بتاريخ 17 أيلول الجاري، فعالية لإعطاء دروس فكرية وزيادة الوعي لدى المرأة وفق فلسفة القائد عبد الله أوجلان وذلك في قرية الزهيرية التابعة لمدينة ديرك، تحت شعار "المرأة حياة حرة، انصروا حرية المرأة" بمشاركة عضوات المؤسسات المدنية في الناحية.

واختتمت الفعالية، اليوم بعد سلسلة من المحاضرات في مواضيع مختلفة، بمحاضرة عن مبحث علم المرأة.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة فجين ريزان عن دور المرأة في المجتمع.

وقالت: "المرأة سابقاً وإلى هذا اليوم تعاني من التعذيب والاضطهاد والعبودية بسبب ذهنية السلطة الذكورية وفي يومنا الحالي أيضاً تتعرض المرأة لمضايقات كثيرة، ولكن المرأة التي تسير على فكر القائد عبد الله أوجلان وتبني نفسها بنفسها وتكون ذات قوة وإرادة في المجتمع لا أحد يستطيع كسر إرادتها".

وتابعت: "جوهر المرأة هو الصدق والعدالة والإحساس والقوة، لذلك نشر القائد عبد الله أوجلان علم المرأة وشجع المرأة لتكون إدارية وذات قوة وإرادة في المجتمع، فيجب أن يناقش علم المرأة في جميع المناطق لكيلا يصبح كأي علم في المجتمع ويترسخ في المجتمع ولكي يتم فهمه بشكل أكثر ومحو الذهنية الذكورية التي تضطهد حقوق المرأة".

وأضافت: "القائد شجع على حرية المرأة وجعل منها علماً واسعاً في التاريخ ولكن هناك من يفهم الحرية بشكل خاطئ فهذه لم تعد تسمى حرية، لذلك يجب فهم الحرية مثلما طرحها القائد عبد الله أوجلان وفق فلسفته وعلم المرأة ".

مشددة أن السير وفق منهج وفكر القائد سيضمن للمرأة أن تكون ذات إرادة قوية وحرة وفق منظور الأمة الديمقراطية.

بدورهن قدمت الحاضرات آراءهن حول موضوع حرية المرأة، وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الداعية لحريتها.

)كروب /سـ)

ANHA