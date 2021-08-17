اتحاد المرأة الشابة يفتتح معرضاً لكتب القائد أوجلان في منبج

وافتتح المعرض بحضور الأهالي وأعضاء الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، الأحزاب السياسية ومؤسسات المرأة، وشيوخ ووجهاء العشائر، وذلك في حديقة الاتحاد الرياضي.

وعلقت في المعرض يافطات كتب عليها "بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان وإرادة المرأة الشابة سنحطم جدران إمرالي"، "على الرغم من أنها ليست كما نريد ولكن الأمل يكبر أكثر من أي وقت مضى وهو يسير نحو التحقيق".

ويضم المعرض عدداً من كتب القائد عبدالله أوجلان وهي: "الكونفدرالية والمجتمع الأخلاقي والسياسي، رسائل الأمل، كيف نعيش، حريتك وحريتي، قضية التحرر الوطني الكردستاني وطريق الحل، أورفا التاريخ القدسية واللغة، درّر الكلام، مانفيستو الحضارة الديمقراطية".

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً للشهداء، بعدها ألقيت عدة كلمات استهلتها عضوة اتحاد المرأة الشابة، سمر حزوري، وقالت: "يتوفر في هذا المعرض الجوهر الحقيقي للمساواة والحرية وأخوة الشعوب، وكما نرى أن القضايا التي طرحها القائد جميعها تتمحور حول الثقافات واللغة والأرض".

بدورها بينّت عضوة لجنة حرية القائد في منبج، آسيا الحسين أنه "بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، هذا الفكر الحر يبحث في الحرية والحقيقة والديمقراطية".

فيما قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج وريفها، سهام حمو، إن: "هذه الكتب ألّفت من أعماق إنسان كافح وناضل لأجل حرية الشعوب، ويجب على الجميع التعمق بقراءتها واتخاذها نهجاً لهُم".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات تجول الحضور في المعرض، الذي من المزمع أن يستمر لمدة يومين متتالين.

(س ع/س و)

ANHA