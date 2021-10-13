اتحاد المرأة الشابة يفتتح دورة تدريبية على الخياطة والنسيج للنساء بريف دير الزور الغربي

يستمر اتحاد المرأة الشابة في دير الزور بدعم المرأة وتطويرها على الصعيد المهني، وذلك بفتح مشاريع خاصة لها، في خطوة لتحسين وتطوير اقتصاد المرأة.

وكخطوة أولى افتتح اتحاد المرأة الشابة في بلدة الصعوة التابعة للريف الغربي بدير الزور، دورة تدريبية للنساء في الخياطة والنسيج.

ويعدّ المشروع الذي هو الأول من نوعه فرصةً لفتح أبواب العمل أمام المرأة، أما من حيث المستلزمات والأدوات التدريبية والمختصة في تدريبها فقد تم تجهيزها من قبل اتحاد المرأة الشابة.

مدربة الخياطة، حورية الرحيل، وفي حديث لوكالتنا، أشارت إلى أن هدفهم الرئيس من التدريب، تعليم المرأة مهنتي الخياطة والنسيج.

وأضافت أن مدة التدريب شهر واحد، دون تحديد ما إذا كان لمرة واحدة أو سيستمر على هذا النحو.

كما ويبلغ عدد النساء الراغبات في التعلّم (36) امرأة، يتلقين التدريب يومياً في مركز اتحاد المرأة من الساعة الـ 09:00 حتى الـ 11:00صباحاً، حيث منهج التدريب يقع في أربع خطوات رئيسة، أولاً "تعلّم مبادئ القص، ثانياً استخدام ماكينة الخياطة، رسم المقاسات التي يتم قياسها على القماش ومن ثم التصاميم والموديلات، لينتهي التدريب في التّعلم على كيفية النسج".

وأوضحت حورية الرحيل أن هذه الدورة تتيح للمرأة تعلم المهن وفرص العمل مما يعزز استقلالها الاقتصادي.

فيما توجهت تغريد الحسين، وهي إحدى المتدربات اللاتي يتلقين دورة الخياطة، بالشكر لاتحاد المرأة الشابة على افتتاح هذا المشروع الهادف.

(ي م)

ANHA