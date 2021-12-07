اتحاد المرأة الشابة يفتتح دورة فكرية بمشاركة 17 عضو/ـة في دير الزور

ويشارك في الدورة الفكرية التي أطلقه، أمس الاثنين، اتحاد المرأة الشابة في دير الزور بالتنسيق مع مجلس الشبيبة الثورية، 17عضو/ـة، وتستمر لغاية أسبوع وفق برنامج لجنة التدريب التابعة للاتحاد.

ويهدف اتحاد المرأة الشابة من افتتاح هكذا نوع من الدورات إلى نشر الوعي وزيادة تعريف الشريحة الشبابية بأهمية التدريب والتطوير الفكري وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وبحسب عضوة لجنة التدريب، بسمة الخابور، فسوف يشرف على تدريب المشاركين مختصين/ـات، وبيّنت أن الدروس ستركز على أهمية التدريب والنقد والنقد الذاتي والثقافة والأخلاق وتأثيرات الحرب الخاصة، بالإضافة إلى التركيز على أسلوب التخاطب.

من جهتها، قالت مها الجابر، وهي إحدى المتدربات، إن جميع الدروس التي يتلقونها تصب في منفعة الفئة الشابة، وانطلاقاً من هذا المبدأ سيتم نشر الوعي بين شرائح المجتمع كافة.

واتحاد المرأة الشابة يفتتح، من حين إلى آخر، دورات فكرية؛ بهدف نشر الوعي بين الفئة الشابة، كما يفتتح دورات تدريبية في الخياطة والنسيج، في مسعى منه إلى تمكين دور المرأة الشابة في بناء مجتمع واعٍ قادر على النهوض بنفسه من ركام السلطة والتسلط.

(ع ع/ي م)

ANHA