اتحاد المرأة الشابة يعرض مسرحية حول دور المرأة

بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الـ 39 لقفزة 15 آب، عرض اتحاد المرأة الشابة مسرحية، تمحورت حول دور المرأة في تأمين ديمومة وسيرورة المجتمعات، وإزالة الطبقات بالاعتماد على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وتجمع العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة في ساحة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، حاملات المشاعل وصور الشهيدات والشهيد معصوم قورقماز، ولافتة كتب عليها "المرأة الحياة الحرية.. انصروا الحرية".

وبعد الوقوف دقيقة صمت قدمت حركة الطلبة الديمقراطية - المرأة، مسرحية حملت عنوان "عدم استسلام المرأة" تحدثت حول ما تعرضت له المرأة من ظلم واستعباد عبر التاريخ، واستمرارها في المقاومة حتى كسر جميع القيود وكسبها لحريتها وحرية المجتمع.

(ن ش/ك)