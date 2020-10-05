اتحاد المرأة الشابة يعقد مؤتمره الرابع يوم غد

بهدف تقييم أعمالهن خلال العامين الماضيين، ومناقشة وضع المرأة الشابة وسبل تطويرها، يستعد اتحاد المرأة الشابة لعقد مؤتمره الرابع.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال المؤتمر يوم غد الثلاثاء، تحت شعار" بنظيم المرأة الشابة نقضي على الاحتلال "، ويستمر يومين، بحضور 550 مندوبة من مكونات شمال وشرق سوريا كافة.

جيندا علي الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بمقاطعة الحسكة والعضوة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر قالت إن من شأن انعقاد المؤتمر الاعتيادي "تعزيز تنظيم المرأة الشابة وتوعيتها وتفعيل دورها على الصعد كافة، ومشاركتها في الفعاليات كافة "، وأضافت:" الوقت وقت الحرية والنصر يجب على النساء كافة العمل على تحرير مجتمعهن والوقوف في وجه جميع المؤامرات التي تحاك ضدهن".

ويتضمن برنامج عمل المؤتمر بحسب جيندا علي إلقاء كلمات باسم الوفود المشاركة وقراءة تقرير نشاطات العامين المنصرمين، بالإضافة إلى مناقشة ميثاق اتحاد المرأة الشابة في شمال شرق سوريا".

كما سيتطرق المؤتمر إلى موضوع الحرب الخاصة التي ينتهجها "الاحتلال التركي والأنظمة الرأسمالية والدول الإقليمية على الفئة الشابة ومحاولة إبعاد الشبيبة عن الثورة والفكر الثوري، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع قتل المرأة وأسبابها وسبل الحد من هذه الجرائم".

بينت جيندا أنهم مقبلون على المؤتمر "بروح كفاحية عالية، وسيكون المؤتمر ردًّا على تهديدات وهجمات المحتل التركي الذي يستهدف الفئة الشابة ويعتدي على أراضي شمال شرق سوريا وكردستان، ونصرًا لأجزاء كردستان الأربعة. وفرصة لتصعيد النضال من أجل رفع العزلة المشددة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان".

ويتزامن انعقاد المؤتمر في 6 و 7 تشرين الأول مع الذكرى السنوية للانتفاضات الشعبية التي انطلقت لدعم مقاومة كوباني، كردّ على حملة الإبادة السياسية التي تنتهجها دولة الاحتلال التركية ضد السياسيين الكرد الذين ساندوا مقاومة كوباني.

وعقد المؤتمر الثالث لاتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا بتاريخ 8 آب 2018، تحت شعار" بفلسفة القائد أوجلان سيفشل الاستعمار، بقدوة المرأة الشابة سنبني سوريا حرة" في مركز آرام تيكران في بلدة رميلان بمشاركة 800 مندوبة من المناطق في شمال وشرق سوريا كافة.

(ك)

ANHA