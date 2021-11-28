اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية يدينان الهجوم الذي استهدف المدنيين في منبج

وألقي البيان أمام دوار الشهداء جنوب المدينة من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، سيدانا حنوش، بمشاركة عضوات وأعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة.

وبارك البيان في مستهله الذكرى السنوية الثالثة والأربعين لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

وتابع "منذ بداية نشر فكر القائد أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا لم تتوقف الفاشية التركية عن هجماتها على شمال وشرق سوريا وجبال كردستان، إلا أنها فشلت. لذلك تلجأ إلى الحرب الخاصة عبر التفجيرات المنافية للعمل الإنساني والأخلاقي؛ لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد البيان أن "استهداف المدنيين في مدينة منبج، عبر تفجير سيارة مفخخة، بعد المسيرة التي نظمها الشبيبة العامة بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني عمل لا أخلاقي، ودليل واضح على معاداتهم للحزب ومشروعه الديمقراطي في المنطقة".

وشدد البيان "نحن بهذه الوقفة نريد إثبات موقفنا أمام العدو، وبمقاومتنا ونضالنا وإرادة المجتمع وبفكر القائد أوجلان سنقف في وجه جميع هذه الضربات".

(ش س/ ف)

ANHA