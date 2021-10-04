اتحاد المرأة الشابة في منبج يتعهد بمواصلة النضال لإفشال المؤامرة الدولية

وقرأت البيان، الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، شيرين محمد، بحضور عضوات الاتحاد. وذلك أمام مركز الشبيبة في مدينة منبج.

ويأتي البيان قبل أيام من ذكرى بدء المؤامرة الدولية على القائد أوجلان، والتي بدأت في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998 بخروجه من سوريا، إلى حين اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي يوم الـ 15 من شباط عام 1999.

وجاء في البيان، أن الهدف من المؤامرة "كان إضعاف وانهيار حزب العمال الكردستاني".

مضيفاً "ولكن لم يتخلَّ القائد عن نضاله على الرغم من جميع الظروف التي يواجهها في السجن، بل جعل من زنزانته منبعاً لفكره وفلسفته ليطرحها على جميع الشعوب".

وأكد البيان أن "الدول المتآمرة لم تحقق ما كانت تسعى إليه، بل على العكس تماماً؛ إذ لم يتخلَّ القائد عن نضاله ولم تتوقف دماء الشهداء عن التضحية في جبال زاب ومتينا وآفاشين، على الرغم من شن الهجمات الواسعة على جنوب كردستان. ولن يتخلى الشعب عن قضيته".

وأوضح أن "الهجمات التي تستهدف جبال جنوب كردستان، تعدّ مؤامرة وخيانة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمؤامرة مازالت مستمرة".

وقال في الختام: "كاتحاد المرأة الشابة، ندرك القيم النضالية لقادتنا الذين قدموا التضحيات لمواصلة نضالهم في سبيل الوصول إلى الحرية".

(ج)

ANHA