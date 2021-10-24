اتحاد المرأة الشابة في منبج يستذكر الشهيدة بريتان عبر فعالية وإصدار بيان

وحضر العرض عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج واتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة في مدينة منبج وريفها.

وبعد الانتهاء من العرض السنفزيوني الذي أظهر مسيرة الشهيدة بريتان النضالية والمقاومة البطولية التي أبدتها ضد الخيانة ورفض الاستسلام, ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في منبج سيدانا حنوش بياناً من أمام مركز حركة الشبيبة وسط المدينة، قالت فيه:

"باسم اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها نستذكر اليوم الشهيدة بريتان رمز المرأة الحرة رمز الجمال والنضال التي لا مثيل لها في تجييش المرأة التي واجهت خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والعملاء الذين حاولوا إخضاعها , اختارت حياة كريمة وكسرت سلاحها وألقت بنفسها من منحدرات دون تردد وبهذا أصبحت دعوة للمقاومة المستمرة ضد الخيانة والاستسلام".

وأردفت بالقول: "يذكر أنه اعتبرها القائد أوجلان رمزاً لهوية وكرامة المرأة الكردية الحرة، ومن هنا ننحني إجلالاً أمام جميع الشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن لتحرير المرأة كما نحيي القائد الفيلسوف عبدالله أوجلان الذي خلق هذه المقاومة الأسطورية والمناضلات الثوريات، اللواتي سيكتب عنهن التاريخ بحروف من ذهب".

وأكدت في ختام البيان أن: "مقاومة بريتان التي كانت بداية لتشكيل جيش ثوري للمرأة منذ عام 1992 باتت رمزاً للفتاة الكردية التي أظهرت من خلال وقفتها للعالم أجمع أن الشعب الكردي والمرأة الكردية لن يستسلموا، كما أصبحت بريتان رمزاً لحرية جميع النساء من جميع المكونات ليسرن على خطاها، ونحن كـاتحاد المرأة الشابة بهذه الروح المعنوية وبروح الشهيدة بريتان وفكر القائد عبدالله أوجلان سنصبح القوة الرائدة لتحرير كل امرأة والسير على درب الشهيدة بريتان".

(ش س/ل)

ANHA