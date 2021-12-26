اتحاد المرأة الشابة في منبج يستنكر الهجوم التركي على كوباني

حضر البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، شيرين محمد، عضوات اتحاد المرأة الشابة وحزب سوريا المستقبل ومكتب تجمّع نساء زنوبيا.

وجاء في نص البيان:

"باسم اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها، ندين ونستنكر القصف الذي طال مدينة كوباني وراح ضحيته مدنيون أبرياء بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، الذي يهدف إلى تدمير المجتمع وزعزعة أمن واستقرار مناطق الإدارة الذاتية".

وأشار البيان "رأينا في هذا الشهر أنه حصل أكثر من تفجير، وكان الهدف منها الشعب الذي أخذ من مشروع الإدارة الذاتية وفكر القائد أوجلان أساساً له وطريقاً لإثبات حقيقة الدول التي تريد تفكيك المجتمعات والسيطرة على أراضينا".

وندد البيان "نحن اتحاد المرأة الشابة لن نقبل بهذه الاعتداءات التي تمارس على أراضينا وشعبنا في شمال وشرق سوريا من قبل أي فاشي".

واختتم البيان بـ "سنقف بكل ما لدينا من نساء وأطفال ورجال، ولن نرضى بالهزائم ولن نتخلى عن بلادنا ودماء الشهداء التي تسببتم في هدرها، ستنبت في داخلنا روح الشجاعة وسنقف أمامكم بكل قوتنا".

(ش س)

ANHA