اتحاد المرأة الشابة في منبج يندد باستخدام الاحتلال الكيماوي: قضيتنا هي التي ستنتصر

نشرت اليوم، قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) سجل 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا، استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، وأشارت إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لهذه الهجمات.

وخرجت مساء اليوم عضوات اتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية في مدينة منبج وريفها في مظاهرة بالمشاعل تنديداً بهجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع، ولاستنكار الصمت الدولي تجاه ما تفعله دولة الاحتلال التركي من جرائم.

وانطلقت المظاهرة من دوار الميزان في الجهة الغربية للمدينة، وصولاً إلى دوار المصب، ولدى وصولهم وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا ريم دادا كلمة قالت فيها: "نستذكر كافة شهداء حركة الحرية الذين ناضلوا وضحوا بأنفسهم من أجل حرية كافة الشعوب، وأيضاً نستذكر شهداءنا من مقاومة الكريلا الذين استشهدوا في جبال كردستان، على يد الدولة التركية الفاشية وبمساعدة وخيانة بيت البرزاني ودول حلف الناتو، وشهداءنا الذين استشهدوا بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً".

وأضافت ريم بأن "ما تفعله الدولة التركية في جبال كردستان منذ 17نيسان إلى يومنا الراهن، هو إكمال للمؤامرة على القائد عبدالله أوجلان، لأن من يمثل فكر وفلسفة القائد آبو بالدرجة الأولى هم الكريلا، فهدف الدولة التركية هو إفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد ".

وفي الختام جددت ريم عهد الاستمرار بالمقاومة ودعم الكريلا قائلةً "أمام كل هذه الهجمات ضد مقاومة الكريلا نؤكد بأن، قضيتنا هي التي ستنتصر لأن قضيتنا هي قضية إنسانية تتجه نحو الحرية، ومن أجل حرية كافة الشعوب المضطهدة نجدد وعدنا أننا سنستمر في خط النضال والمقاومة".

(كروب/سـ)

ANHA